Migrantes desalojan plaza publica en Reynosa

Foto: Víctor Guerra

Poco mas de un año es lo que duró esta plaza como campamento migrante.

Por: Víctor Hugo Guerra

mayo, 03, 2022 17:36

Fue en horas de la madrugada del 3 de mayo, cuando la mayoría de la gente dormía, ahí los migrantes tomaron la decisión de desalojar la plaza de la republica de la ciudad de Reynosa.

Este sitio se convirtió en un campamento migrante frente al puente internacional Reynosa-Hidalgo, desde el mes de marzo del año 2021, a poco mas de un año y en las primeras horas del día, la guardia nacional, elementos del instituto nacional de migración de la secretaria de gobernación y personal del municipio, permanecieron limpiando y resguardando el lugar para que ningún otro extranjero regrese a este sitio con la intención de quedarse.

Los migrantes accedieron a retirarse, con el conocimiento de que solo en el albergue senda de vida, se les estará ayudando con personal de Estados Unidos para acceder a los tramites de asilo político y visas humanitarias.

La mayoría de ellos no quieren hablar, solo algunos como Dulce Álvarez, quien llegó desde Guatemala, hace poco mas de diez meses acompañada de su hijo, solo ellos saben lo difícil que ha sido vivir en carpas improvisadas en la explanada de la plaza.

"Ha habido lluvias, frío y calor, hambre no hemos pasado porque la verdad los pastores que están aquí siempre nos han venido a dejar alimentos a los niños y a todo un fan ayudado"

Ella dejó a sus otros cuatro hijos en Guatemala, llegar hasta aquí le ha costado 62 mil quetzales, equivalentes a 164.388, pesos mexicanos, reconoce que estar en el nuevo albergue le dará la oportunidad de ser tomada en cuenta para un futuro cruce legal a los Estados Unidos.

"Yo dije que no me dejaban pasar, la verdad es que es por eso, y por esa razón es que dinero no tenía en la mano, por eso no traje a mis hijos, senda de vida nos ha ayudado a llegar a migración"

Con el uso de maquinaria, y la fuerza de los trabajadores, ahora se trabaja a marchas forzadas para la recuperación de una de las puertas de entrada a nuestro país.

