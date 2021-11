McAllen sigue lista para recibir turismo mexicano

Javier Villalobos, mayor de McAllen, dijo que su ciudad está lista para seguir recibiendo a visitantes con la confianza de que quienes cruzan ya están vacunados

Por: Víctor Hugo Guerra

noviembre, 15, 2021 13:49

Son en su mayoría ciudadanos de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, los que siguen abarrotando los puentes internacionales que conectan a Tamaulipas y Texas, el mayor de la ciudad de McAllen, Javier Villalobos, dijo que su ciudad está lista para seguir recibiendo a la población con la confianza de que quienes cruzan ya están vacunados.

"Los primeros días no era tanto, esperábamos a ver quién pasaba primero, ahorita que venimos están las filas increíbles, lo que nos da seguridad es saber que lo que están cruzando están vacunados, por eso una de las preguntas que si nos preocupa, en realidad no porque deben de estar vacunados y ahora lo que estamos haciendo es para ayudar, estamos felices de que tenemos el comercio, vemos las familias, los amigos que no habíamos visto en 20 meses".

La mayoría cruza para realizar las compras de regalos para la temporada navideña, comentó además que el problema que se ha presentado, es por el desabasto de mercancías que siguen en remolques en los puertos marítimos.

"Siempre hemos dependido mucho en realidad de nuestros amigos mexicanos, esperamos que si los comerciantes y las tiendas tienen lo que es suficiente, pensamos que puede ser un buen incremento, las tiendas están quizás teniendo problemas pero no teniendo problemas porque está llegando la gente, sino por los problemas que tenemos en el comercio que no pueden bajar las cosas del mar, de los barcos, ese es el problema que estamos teniendo pero como ciudad de Mc Allen estamos muy bien".

La reapertura de los puentes internacionales y la llegada de los mexicanos, es de gran beneficio para toda la zona conocida como el Valle de Texas un importante corredor comercial y turístico al que buscan darle un desarrollo como región.

"Primeramente este es el comienzo no el final como dice el gobernador, ojalá que podamos abrir y ampliar lo que estamos haciendo para los esenciales, pero también para toda la gente, poco a poco yo he estado tratando también de abrir para Donna, para Río Grande y diferentes lugares porque es importante, es importante para la región y la salud porque sin salud no podemos hacer nada".