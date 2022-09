Más de mil alumnos vuelven a aulas de Facultad de Comercio

Foto: Alfredo Uvalle

Luego de cuatro semanas de volver al 100 por ciento a clases presenciales en Tamaulipas los estudiantes continuan llenado los salones.

Por: Alfredo Uvalle

septiembre, 15, 2022 16:58

A cuatro semanas de haber regresado a las aulas en la nueva modalidad del 100 por ciento en clases presenciales, un total de mil 782 estudiantes de la Facultad de Comercio y Administración Victoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas continúan realizando sus actividades dentro del ciclo escolar 2022-2023.

El Director del plantel Gerardo Delgado Rivas dijo que en base a las cifras, actualmente la oferta educativa la integran con el 51por ciento de mujeres y el 49 por ciento de hombres.

"En este contexto es importante seguir de manera puntual el protocolo sanitario y no hay que bajar la guardia para salvaguardar la salud de la comunidad universitaria, entiéndase profesores, alumnos y personal administrativo, esto no solamente por disposición de la autoridad sanitaria si no también como un lineamiento institucional desde la propia Universidad", señaló.

Dijo que en la facultad es fundamental el uso de las plataformas tecnológicas pero también el incorporar en la malla curricular lo que son las competencias digitales en los estudiantes, atendiendo el compromiso con la sociedad de formar profesionistas con conocimientos, habilidades y con un alto sentido ético.

"Gracias al apoyo total de nuestro Rector Guillermo Mendoza Cavazos contribuimos a cumplir los objetivos y principalmente al eje sustantivo número uno del plan de desarrollo institucional en lo que corresponde a la formación integral del estudiante", concluyó.

