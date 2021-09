Mark Horton apuesta por un toque vanguardista al rock pop

Lanza el cantante Mark Horton nueva producción titulada Reconexión, que incluye seis canciones grabadas en vivo

Por: Redacción INFO7

septiembre, 21, 2021 13:06

Originario del estado de Veracruz y radicado en la ciudad de México, Mark Horton, músico, compositor y productor mexicano, lleva su estilo a un nivel diferente buscando darle al rock pop un toque fresco y vanguardista, en su faceta como cantante, presenta seis canciones grabadas totalmente en vivo con músicos de talla internacional en su material llamado, Reconexión.

"Feliz de poderlo compartir, feliz de que ya esté en todas las plataformas, feliz de que ya lo puedan ver, feliz de que está teniendo muy buenos resultados y que a la gente le está encantando el material y al final es eso lo que estoy buscando, presentar esa parte artística de Mark Horton en el área musical no solamente en la técnica y que la gente disfrute de un buen momento escuchando música".

Reconexión consta de seis canciones grabadas en una sesión en vivo en un restaurante del centro de su natal Veracruz en donde se utilizaron, metales, batería, guitarras, coros y percusiones como instrumentos para darle ritmo a los temas, Mark, cuenta con la complicidad de su colega y amigo, Pyo Portilla con el que próximamente estará promocionando la contestación en voz femenina del tema Qué hubiera pasado.

"Saqué un tema en colaboración con Pyo Portilla, se llama que hubiera pasado, dentro de poquito ese mismo tema que grabamos en el estudio que fue grabado una parte en Veracruz y otra parte en México, lo hicimos también a distancia, grabamos un video que también ya lo pueden ver, lo buscan se llama Qué hubiera pasado con Pyo Portilla, un tema bastante padre con una incógnita que todos hemos tenido en algún momento, que hubiera pasado si no hubiera hecho tal cosa, hubiera quedado con aquella... A todos nos ha pasado".

La pandemia y el cierre de centros de espectáculos, no ha sido motivo para dejar de trabajar, Mark Horton continúa componiendo temas y mientras se da apertura a los conciertos, se mantiene conectado con los fans a través de las redes sociales.

"En www.markhortonoficial.com ahí están todas las redes sociales, si quieren brincar la página y no ir, en @SoyMarkHorton ahí subo fotografías, videos, comparto de todo lo que estoy haciendo con los demás amigos músicos, pasamos un buen rato, contesto todo lo que me mandan, no hay Minions respondiendo por mi..., Y muy feliz de que conozcan Reconexión, que lo veas, que vean el concierto completo en el canal de YouTube, le des suscribir y campanita".

COMPARTE ESTA NOTA

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado