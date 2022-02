Mariana Gómez resalta logros en el DIF Tamaulipas

Destacan programa 'Nuestros Niños, Nuestro Futuro', que atiende a más de 3 mil 500 menores en situación de orfandad por delitos de alto impacto

Por: Alfredo Uvalle

enero, 31, 2022 14:20

El modelo de atención denominado "Nuestros Niños, Nuestro Futuro", único en su tipo en el país y que atiende a más de 3 mil 500 menores en situación de orfandad por delitos de alto impacto, significa un esquema a implementar por otras entidades, dijo Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca.

La Presidenta del Sistema DIF Estatal dijo que el programa ofrece apoyos de manutención, becas educativas, apoyos para compra de uniformes, atención médica y atención psicológica, entre otros beneficios.

Mencionó que alrededor de 10 menores se mantienen a la espera de liberar su situación jurídica para integrarse a una familia, mientras que al día de hoy se han concretado 115 adopciones de niñas y niños en Tamaulipas.

"Seguimos en el proceso porque queremos que los menores estén disfrutando de una familia que es lo que queremos, que todos los que están en las casas hogares puedan tener a unos verdaderos papás que hayan soñado por muchísimos años tener a alguien con quien estar y a quien darle su amor, su cariño y su tiempo", señaló.

Refirió que existen matrimonios de todas las edades que buscan apegarse al esquema de adopciones en el Sistema DIF Tamaulipas.

Se trata de parejas que por alguna situación ya no lograron procrear, algunos que tienen 15 años de casados y que no se les había presentado la oportunidad.

"Tenemos muchos expedientes, desgraciadamente liberar de la patria potestad a un menor tarda tiempo, no es tan rápido, aunque sus situaciones para alguien que es mamá y que no es psicóloga, que no es trabajadora social y que no es abogada diría pero porque se va a pelear si está más que perdido ese caso, pues la leyes son muy claras, las tenemos que respetar y las tenemos que seguir", dijo la Presidenta del DIF Tamaulipas.

Aseguró que a unos meses de concluir su administración seguirá trabajando para seguir defendiendo los derechos de los menores que es lo más importante la institución, que las niñas y niños puedan vivir, disfrutar y que el día de mañana puedan tener una familia con quien pasar el resto de su vida.