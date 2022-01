Maquillista busca ser candidato independiente a gubernatura

Moisés Méndez Aguilar, quien es propietario de un salón de belleza, busca ser candidato independiente a la gubernatura de Tamaulipas

Por: Alfredo Uvalle

enero, 19, 2022 14:01

Estudiante de negocios internacionales y propietario de un salón de belleza en el municipio de Tampico, Moisés Méndez Aguilar, pretende convertirse en candidato independiente al gobierno de Tamaulipas.

"Ahorita estamos en el proceso de apoyo ciudadano que es mediante el apoyo de la firma ciudadana a través de la aplicación del INE y recorremos los diferentes municipios para hacer un llamado a la ciudadanía de que representamos la mejor opción, porque la gente ya no cree en los partidos políticos", señaló.

"Me mueve mi familia, vengo de madre soltera y trabajadora, además me identifico mucho con los jóvenes porque no han sido tomados en cuenta, están lastimados por los actuales partidos políticos y ellos buscan nuevas opciones, todo eso me mueve además de la inseguridad", dijo Méndez Aguilar.

El aspirante refirió que se identifica con la comunidad LGBT, porque significa un sector que ha sido vulnerado y que no ha sido tomado en cuenta ni en Tamaulipas ni en México, así como las personas discapacitadas, las mamás y los papas solteros.

El Instituto Electoral de Tamaulipas, (IETAM) informó que un total de cinco ciudadanos entregaron en tiempo y forma su manifestación de intención para participar como candidatos independientes:

Marco Antonio Yañez, de Reynosa; Geovanni Barrios Moreno, de Reynosa; Enrique Flores Aguirre, de Altamira; Antonio Iglesias Elizondo, de Matamoros, y Moisés Méndez Aguilar, de Tampico.

Teniendo como plazo los próximos 40 días, los aspirantes deberán de reunir el porcentaje de firmas que exige el órgano electoral del 3% del padrón de la lista nominal, que equivale a 79 mil 546 firmas de tamaulipecos, mientras que a más tardar para el 22 de marzo se expedirán las declaratorias de registro, siempre y cuando se validen sus propuestas.