Madre busca reunir dinero para la operación de su hijo

La madre de Luis Fernando pide ayuda a la gente para poder pagar la operación de un tumor alojado en el brazo de su hijo.

Por: Víctor Hugo Guerra

Noviembre 21, 2022, 17:27

Una madre de familia de la ciudad de Reynosa, se encuentra luchando para sacar adelante a su hijo de 17 años de edad el cual padece un tumor en el brazo.

La señora María del Carmen Hernández, recibió por parte de los médicos, la noticia que ningún padre quiere escuchar, su hijo fue diagnosticado con un sarcoma en su extremidad superior derecha.

“Hace seis meses me lo diagnosticaron con cáncer llamado sarcoma en su brazo derecho, le mandaron hacer biopsia a Ciudad Victoria, le empezó a crecer el tumor y ya no se puede sentar, ya es muy difícil para el pararse para ir al baño, ya le duele todo, ya no come ya no duerme, es una vida muy difícil para mi hijo y como pueden ver es un jovencito lleno de vida”





“Yo empecé nada más con un dolorcito chiquito que si estiraba el brazo me dolía tantito y ya después fue creciendo ese dolorcito, fue creciendo y fue creciendo, pero no tenía bola ni nada, nada más era el dolor, me voy a Victoria y me hace mi primera biopsia y me empieza a crecer el tumor y la primera vez salió dudosa y me hicieron otra y fue cuando me creció más el tumor”

“No se me quita el dolor ya, me ponen bastantes inyecciones y no me hace, ya hasta para hablar me siento cansado, ya no como por el dolor, tampoco duermo, ya no duermo, toda la noche me la paso así nomás”

Al joven Luis Fernando le cambio la vida de un momento a otro, él no tiene antecedentes de haberse dado algún golpe o alguna razón que detonara el crecimiento del tumor, solo un pequeño dolor con el que acudió al hospital de ciudad VictoriaHoy se encuentra en cama, con un enorme peso sobre su hombro que convirtió el pequeño dolor en molestias insoportables que no lo dejan descansar.Afortunadamente todavía hay una esperanza de vida para Luis Fernando, su madre lucha para conseguir la cantidad de cien mil pesos que es lo que se necesita para que pueda ser operado y continuar con un tratamiento durante algún periodo, la señora María del Carmen, hace el llamado a las personas de buen corazón y las empresas, para que se sumen y puedan hacer sus donativos.