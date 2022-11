Lucen abarrotados panteones de Ciudad Victoria

Durante este Día de Muertos, los panteones de Ciudad Victoria lucieron con gran afluencia para celebrar la tradición de recordar a los seres difuntos

Por: Alfredo Uvalle

Noviembre 02, 2022, 15:17

Los panteones municipales lucieron abarrotados durante la celebración del Día de Muertos en la capital de Tamaulipas.



De nueva cuenta regresó la música en vivo y las familias alegraron con las canciones favoritas interpretada por el fara fara, frente a las tumbas de quienes se adelantaron en el camino.



Y así lucieron los camposantos abarrotados y llenos de colorido, niños, jóvenes y personas de la tercera edad llegaron caminando, en vehículo, en motocicleta y algunos hasta en bicicleta, para convivir con sus fieles difuntos.





Hasta los cementerios llegaron las autoridades locales para realizar un recorrido de supervisión y garantizar las mejores condiciones para la población.



Eduardo Gattás Báez, alcalde de Victoria, dijo que se cuenta con el apoyo de Protección Civil, Tránsito Local, Policía Estatal y Guardia Nacional, además se refirió al tema de la construcción de un nuevo cementerio.



“Estamos venido opciones, la idea es que si tengamos un área de panteón para la gente de escasos recursos, donde poner a su gente, que es una de las finalidades más importantes que tiene este ayuntamiento que tenga la gente de escasos recursos donde poner a su gente y así es estamos viendo la viabilidad esa, estamos viendo varias rutas, cual es la más económica y la que mejor impacto podamos tener para la ciudadanía”, señaló.



El alcalde dijo que el tema de un nuevo terreno para la construcción de un nuevo cementerio municipal, se encuentra en análisis de acuerdo a los resultados que arroje el mapa de riesgo.



“Ese mapa de riesgo nos dice donde podemos poder panteones, donde no afectemos a los mantos acuíferos, entonces ese mapa de riesgo nos dice que zonas si nos dan, si se puede dar permiso el estudio de factibilidad para los permisos de panteón”, dijo Gattás Báez.



Por su parte el presidente de la Comisión de Panteones en el Cabildo de Victoria, Mario Chávez, dijo que durante el martes 1 de noviembre se recibieron alrededor de 1,500 personas en el Panteón de la Cruz y cerca de 900 visitantes en el Panteón del Cero Morelos, mientras que durante la mañana de este miércoles 2 de noviembre, ya habían ingresado más de 1,700 personas al cementerio ubicado en la colonia Azteca, sitios en donde las tumbas abandonadas siguen siendo una realidad.



“De las que están construidas tenemos alrededor de 270 tumbas abandonadas, también hago un llamado a las personas que tienen a su familiar aquí en el Panteón de la Cruz para que acudan, que nos ayuden a limpiar, nosotros no podemos restaurar las fosas ni las tumbas porque no nos compete, pero si nos compete tenerles limpio el área en donde tienen a su familiar”, dijo el regidor.