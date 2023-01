Lleva 20% de avance nacionalización de autos en Tamaulipas

Busca Onappafa que se pueda ampliar el programa de nacionalización de autos durante todo el 2023 para cumplir con el registro de todas las unidades que circulan

Por: Alfredo Uvalle

Enero 09, 2023, 11:35

El coordinador estatal de la Organización Nacional para la Protección del Patrimonio Familiar (Onappafa), Benito Villela Sáenz, dio a conocer que solamente se ha logrado nacionalizar el 20% de vehículos de procedencia extranjera en el estado de Tamaulipas y que a pesar de la ampliación a tres meses para la realización de este trámite, no será tiempo suficiente para lograr nacionalizar el 100% de las unidades que circulan en el estado.



“Esto quiere decir que no llevamos el 20%, esa es una de las causas por las cuales el gobierno federal tuvo a bien ampliar el decreto hasta el día 31 de marzo del 2023, porque no tenemos aún el 20%, el mas del 80% está en una condición irregular, todavía sigue siendo americano”, señaló.



Tan solo esta organización a brindado apoyo y asesoría a más de 6,700 propietarios de vehículos para la nacionalización, de las 120 mil unidades que registra Tamaulipas debidamente regularizadas, sin embargo apenas se lleva un 20% de avance.



“Y ciertamente nuestra organización ha podido coadyuvar mucho, pero es correcto, falta mucho todavía por hacer, la petición de Onappafa al gobierno del presidente AMLO es en el sentido de que se pudiera ampliar el programa durante todo el 2023, esa es la petición que nosotros hicimos, sin embargo solo autorizaron tres meses más”, dijo el líder estatal de Onappafa.



Exhortó a todos los propietarios de vehículos de procedencia extranjera que aún no realizan el trámite correspondiente, para que se acerquen a las oficinas y comenzar cuanto antes para cumplir con todos los requisitos con el único costo de nacionalización que asciende a $2,500 pesos mexicanos, además, una de las ventajas de este esquema es que el trámite es simplificado, tarda poco y no se pagan aranceles.



“Invitamos a todos los propietarios de vehículos americanos que no hayan sido beneficiados con este decreto que se acerquen a nuestra oficina para ayudarles a hacer el trámite, el impuesto no es caro, el impuesto afortunadamente se estableció en un nivel de 2,500 pesos”, dijo Benito Villela Sáenz.