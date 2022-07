Llegan a Tamaulipas migrantes expulsados de Estados Unidos

Migrantes regresan a suelo mexicano buscando la mayoría de ellos una nueva oportunidad para cruzar al lado americano

Por: Víctor Hugo Guerra

julio, 12, 2022 14:03

Todos ellos son extranjeros que fueron expulsados de los Estados Unidos bajo el titulo 42, diariamente llegan cientos a la frontera mexicana solo con lo que llevan puesto sin encontrar algún refugio, se quedan debajo del paso peatonal del puente internacional.

Irving, originario de Honduras, es una de estas historias a los que les fue truncado alcanzar el sueño americano.

"Sí alcancé a llegar nada más ahí a McAllen, está bien duro el camino, muy difícil y no pude llegar, no pude completar el viaje, me deportaron para acá, la verdad está bien duro, nos quedamos sin agua y los operativos y todo, nos detuvieron y nos mandaron para acá".

Quienes llegan por este puente, es porque fueron detenidos por la patrulla fronteriza en la zona del Valle de Texas y luego de pasar algunas horas detenidos en migración, en lo que llaman "La Hielera" por ser un lugar frío, llegan a Tamaulipas y se instalan debajo del puente a esperar la caridad.

"Llevo cuatro días, hay veces que alguien pasa y nos regala más o menos la mitad de su comida o algo", señaló.

A Carlos Alberto, el sueño americano solo le duró diez horas, luego de cruzar el Río Bravo y caminar entre el monte, fue encontrado junto con otras familias, lo ficharon y luego fue expulsado a México, la intención de ellos era solicitar asilo, pero con las nuevas restricciones, esto es difícil de alcanzar.

"No están dando opciones de nada, nada, sólo llegas, pones tus huellas y de regreso para atrás, es inmediato, no están aguantando mucho, por todos lados, ni cuenta te das cuando ya los tiene encima uno".

Familias completas llegan diariamente a una frontera tamaulipeca saturada, en donde ya no hay espacio ni refugios que alcancen, solo muy pocos quieren regresar a su país de origen.

"La verdad quiero regresar a mi país porque está fea, muy fea la pasada ahorita, sí sufre uno más que todo en la dormida, parte del aseo, comida, me voy".

Hay quienes, desde la línea divisoria, continúan planeando la estrategia para llegar a los Estados Unidos.

¿Lo vas a seguir intentando?

Sí, cuantas veces sea necesario, hay que ver hasta que salga".

