Lirio acuático ahora esta invadiendo la laguna La Escondida

A decir de los especialistas, el lirio acuático hace que el oxígeno no le llegue al agua y estos cuerpos lagunares corren el riesgo de secarse

Por: Víctor Hugo Guerra

Noviembre 05, 2022, 15:13

La problemática de la planta invasora conocida como lirio acuático que está amenazando a las aguas del canal Anzaldúas de Reynosa, ahora está ganando terreno y ya no solo se encuentra en este canal, la planta ya está también en el recién inaugurado Malecón Reynosa.



Desde hace varias semanas los visitantes a este sitio considerado como un área natural protegida, daban cuenta de pequeños brotes de la planta que no fueron tomados en cuenta por los encargados de cuidar el lugar, en pocos días, la planta logró una rápida reproducción y ahora está invadiendo una gran parte de la laguna “La Escondida”.



Este cuerpo de agua, no lleva corriente natural que haga que la planta pueda viajar hacia otro sitio, es por eso que consideran peligroso que no se atienda la problemática, ya que, a decir de los especialistas, el lirio acuático, invade a tal magnitud que hace que el oxígeno no le llegue al agua y estos cuerpos lagunares corren el riesgo de secarse.