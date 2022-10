Lanza Américo Villarreal programa en apoyo a los pobres

Programa estatal "Por el bien de todos, primeros los pobres" busca apoyar a familias de sectores vulnerables

Por: Italia Soler

octubre, 04, 2022 14:04

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, sostuvo un encuentro con personal del DIF Tamaulipas.

Agradeció a cada uno la labor que realizan diariamente en sus áreas para con las familias más vulnerables del estado.

Destacó que el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia es la parte más sensible y humana de la administración, por lo que será un eje prioritario en su gobierno.

Por ello dio a conocer el programa "Por el bien de todos, primeros los pobres" desde el DIF Tamaulipas.

"Vamos a ir a buscar a los más pobres de cada uno de nuestros municipios, de nuestras comunidades, ejidos para empezar, con esta gente vulnerable y que ha tenido toda esa pérdida de oportunidades de construir una vida digna y de felicidad para podernos apoyar" dijo el gobernador.

Por su parte la presidenta del DIF Tamaulipas, María de la Luz Santiago de Villarreal, reiteró que será un equipo de campo que tocará la puerta de los hogares de los tamaulipecos, para poder acceder y así saber las necesidades que se tienen.

"Vamos hacer mucho trabajo de campo, a todos los niveles, direcciones, presidencia, todos nos va a tocar salir a campo, vamos a estar cerca de la gente. Llevarles ahí lo que necesitan, no que generalicemos que llego con una despensa que a la mera hora no te comes, una ayuda que a la mera no te hace falta, esa lámina y estoy necesitando más bien un tinaco", comentó.

También destacaron poder llegar a los hogares para detectar las situaciones que afectan a las familias en materia de seguridad, educación, salud o cualquier otro.

Decide gobernador no ratificar a magistrado

Américo Villarreal habló de los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de no ratificar en el cargo de Magistrado del Poder Judicial de Tamaulipas a Horacio Ortiz Renán.

"Consideramos que podemos tener mejores servidores públicos en esta área tan sustantiva como es la procuración y sentencia de justicia y de las sanciones correspondientes y que en base a esas circunstancias necesitamos renovar los cuadros que existen también en el sistema de procuración de justicia", dijo.

Informó también que estará presentando ante el Congreso del estado una terna para el cargo.

Indicó que prepara una gira por las siete regiones del estado, con la sociedad civil organizada, representantes de cámaras empresariales, trabajadores de maquiladoras, entre otras personas en agradecimiento pero también para preparar proyectos de empuje para Tamaulipas.

