Lamenta Coparmex pérdidas económicas por bloqueos en Hidalgo

Cierre de vías complica la distribución de productos y servicios hacia otros estados, lo que provoca afectación económica

Por: Alfredo Uvalle

julio, 12, 2022 14:57

Debido a los constantes cierres a la circulación vehicular en la carretera Victoria-Monterrey, tramo el Tomaseño de Hidalgo y Villagrán, la Confederación Patronal Mexicana, (Coparmex), lamentó las pérdidas millonarios que esto representa para los diversos sectores del estado y del país.

Mario Flores Pedraza, dirigente de la organización en Ciudad Victoria, consideró que el cerrar la carretera Victoria-Monterrey-Tampico-Monterrey afecta económicamente a gran cantidad de ciudades, no solo a Victoria como capital de Tamaulipas, sino a todas las ciudades aledañas, a toda la región que comercializa productos a través de estas carreteras.

"Cuando se presentan estos cierres lo que generan es que a ciertas empresas les lleguen tarde sus productos, los proveedores no cumplen con las entregas con sus clientes y que al final del día el consumidor final no tenga en sus establecimientos preferidos, no tengan acceso a los productos que requiere, entonces entorpece el reciclaje de la economía que pueda haber en una región determinada", señaló.

Dijo que la zona de Oyama y el Tomaseño del municipio de Hidalgo, son las localidades más afectadas, pero en general todos los municipios y estados que por necesidad hacen uso de esta ruta carretera, es decir, suben los costos de traslado y por lo tanto la logística es más elevada.

"Las pérdidas pueden trascender, las pérdidas pueden ser muy grandes, ahora sé que hay vías alternas, pero esta situación obliga a que los productos se tarden más en llegar y aparte que sea más cara la logística y al ser más cara la logística pues se necesita más combustible para poder llegar a su destino y lo que genera en el consumidor es que los precios de los productos crezcan considerablemente", dijo el dirigente de Coparmex Victoria.

