Inician foro en pro de los derechos humanos de los menores

Víctor Hugo Guerra

En conmemoración al mes de las niñas y los niños, Reynosa se volvió cede del foro "Aprendiendo a escribir nuestra historia".

Por: Víctor Hugo Guerra

abril, 25, 2022 18:03

Reynosa fue la sede para que la comisión de derechos humanos del estado de Tamaulipas, llevara a cabo el foro "Aprendiendo a escribir nuestra historia", con el que, por medio de conferencias, se les da a conocer a los menores sus derechos y obligaciones, la titular de este organismo, Olivia Lemus, habló de los efectos de la pandemia en esta materia y como se busca revertirlos.

"Si anteriormente existía violencia, ahora ha ido en aumento este tema y aunado al tema de la salud mental muchísimos niños, niñas y adolescentes están presentando problemas de ansiedad social en razón del confinamiento al que estuvimos expuestos todas y todos, sin embargo creo que actividades como ésta, van iniciando y van marcando la pauta para que podamos de nueva cuenta iniciar a hacer actividades para poder trabajar en pro de la defensa de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes"

Se refirió al caso de la desaparición forzada de mujeres en su mayoría menores de edad, que se está dando de manera alarmante en el estado de Nuevo León, dijo que hace falta acciones enérgicas por parte de la autoridad y un mayor involucramiento de los padres de familia en las actividades de los menores.

"Esa es nuestra intención, el que poco a poco vayamos generando acciones concretas para trabajar el tema de la prevención, de la concientización y de los valores morales al interior de la familia, creo que es bien importante que no dejemos nosotros como padre de familia todo el trabajo del sector educativo, creo que es bien importante que nosotros también como padres de familia hagamos lo que nosotros nos corresponde dentro de nuestro entorno inmediato, lamentablemente estamos viviendo flagelos como el que mencionas en todo el país, es una situación que no es exclusivo de una entidad federativa, creo que todos estamos Padeciendo esas circunstancias"

Reconoce que hay puntos vulnerables que representan un riesgo para que los menores sean víctimas de estos delitos, se refirió a las entradas, salidas y trayectos de las escuelas en donde autoridades de los tres órdenes de gobierno y educativas, deberán de aplicar protocolos de protección.

"Yo creo que el sector educativo tendrá que hacer su trabajo en la cuestión de aplicación de protocolos, pero creo también que es bien importante esto no es un tema únicamente de la cuestión educativa, es un tema de casa, es una cuestión de valores, es una cuestión de prevención en donde todas y todos estamos expuestos, no es un tema exclusivo de alguna cuestión de género, creo que si debemos de hacer lo propio cada quien, ejercitar ahorita que tenemos toda esta cuestión de las redes sociales y la tecnología que anteriormente no existía, habilitar todos los medios que sean posibles para efecto de estar localizables"

INFÓRMATE EN 2 MINUTOS