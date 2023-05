Informan en Reynosa a migrantes sobre cambios en ley

Es por medio de jornadas informativas en distintos idiomas con las organizaciones que ayudan los migrantes, abogados de Estados Unidos y los grupos de las Naciones Unidas, como se está evitando que más de 16 mil migrantes que se estima que están en la frontera de Reynosa, entren de manera masiva ya sea cruzando de manera ilegal por el río Bravo o por el puente internacional, el abogado de la asociación de derechos humanos internacionales, Fortino López Balcázar, dijo que es necesario informar que con la eliminación del título 42 y la entrada del título 8 es necesario que los migrantes sepan que el solo intento de pisar territorio de estados unidos, podría hacerlos merecedores a recibir cargos criminales.

“Podría haber cargos criminales, eso no lo hizo saber el oficial de migración en la reunión del día de ayer, claro que puede haber cargos y va a depender de la situación y a la vez el castigo, son dos cuestiones que puede enfrentar, por ello es que se les está invitando que todo el que quiera ingresar lo haga de manera legal, que lo hagan mediante la aplicación o si hay alguna emergencia y que ya tenga tiempo y no lo haya podido hacer, también se buscaría la forma de que lo pudiera hacer pero siempre y cuando acredite esa necesidad”, dijo.

Entre los voluntarios que brindan esta información, se encuentran abogados de Estados Unidos expertos en el tema migratorio quienes además pertenecen a grupos que velan por el buen trato a la población migrante, como el caso de Jennifer Harbury, quien alerta a los migrantes que si intentan cruzar de manera ilegal, van a recibir un castigo mínimo de cinco años en los que no podrán acceder a ningún tipo de tramites en el vecino país y agregan que el CBP ONE todavía está funcionando.

“Todavía va a ser posible cruzar con el nuevo programa, todavía en el teléfono el CBP One, no tengas pena, ha cambiado el programa un poco por la nueva situación, pero todavía hay, hay que pedir exactamente cómo se hace, no hay que desesperarse, si cruza por el río hay un castigo de cinco años en que no pueden volver, entonces no hagan eso por favor, esperen a que busquen un consejo con el teléfono y todo y ahorita la gente si está cruzando, cuesta, pero están cruzando”, mencionó.