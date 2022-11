Impulsa la UAT programa de movilidad estudiantil

El Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Guillermo Mendoza Cavazos, informó que la institución impulsa el programa de movilidad estudiantil con una serie de apoyos y becas educativas, además de incentivar las movilidades virtuales en beneficio de la comunidad estudiantil en todos los campus de la máxima casa de estudios.





“Lo que también estamos incentivando ahora mucho tiene que ver con las modalidades virtuales porque a partir de hace dos años que se hizo todo el tema de pandemia, se abrieron esas movilidades nuevas y realmente implican una buena oportunidad para muchos estudiantes que no pueden, que no tienen o que no accedan a uno de los programas que existen de becas para pero que a través de una movilidad virtual si se pueden llevar acabo y han tenido un buen resultado”, dijo Mendoza Cavazos.