Importadores ven beneficio en regularización de vehículos

Alerta gremio de importadores de autos realizar el proceso de regularización solo con agencias establecidas

Por: Julio Pruneda

enero, 25, 2022 14:53

Como un verdadero beneficio para la sociedad, es como ven los importadores de vehículos usados el reciente decreto para la legalización de miles de unidades que circulan en la frontera.

Hugo Jofre, presidente del gremio de importadores, alerta quienes quieran acceder a este programa y los invita a que lo hagan solo con agencias establecidas.

"Todos aquellos que tengan un vehículo informal o ilegal en el país que hayan entrado hasta el 19 de octubre del año pasado, que tengan la forma y la manera de comprobarlo, que ese vehículo está antes del 19 de octubre en el país, es de gran beneficio, Hay que esperar un par de reglas, hay que tener paciencia, acérquense a las oficinas debidamente establecidas, que estén registradas, que trabajen directamente con agentes aduanales", comentó.

Explicó que bajo protesta firmada de decir la verdad y sabiendo que es penalizado alterar los datos de los vehículos, cada dueño de la unidad deberá manifestar una serie de puntos y requisitos para que el vehículo pueda ser legalizado.

"Los puntos más importantes es que va a hacer del 2014 para abajo, eso es muy importante, no tienen que tener delito, no tienen que tener ninguna carpeta de investigación aquí en México, no deben de ser vehículos robados, se les va aplicar una verificación del estatus del vehículo en Estados Unidos por medio del CarFast, van a tener que firmar una responsiva por medio de un escrito donde el vehículo cumple con todos los que están solicitando en el decreto", detalló.

El programa tiene una vigencia hasta el 20 de junio de este mismo año y solo se permitirá un vehículo por persona, también dijo que las reglas de operación se estarán afinando sobre la marcha, lo que también aseguró es que solo las agencias aduanales son las encargadas del trámite que estará abierto para todas las familias del estado

"Va a ser por medio de agencias aduanales, también fue algo que estuvimos solicitando para que se tuviera un efecto más legal y más fundado, volvemos a decir falta toda la papelería que se tenga que adherir a ello, estamos esperando unas reglas para poder ya arrancar por qué hablan de una verificación ambiental De la cual hay que ver cómo se va a cumplir y tenemos también abierto hasta ahorita el decreto está abierto a todo el Estado la importación", explicó.