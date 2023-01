Imelda Sanmiguel presenta propuestas en Reynosa

En el día número dieciséis de campaña política, la candidata de la coalición Va por México conformada por los partidos PRI, PAN y PRD, Imelda Sanmiguel Sánchez, estuvo de visita en la frontera de Reynosa en donde habló de sus propuestas en caso de llegar a ser favorecida con el voto ciudadano, una de las principales preocupaciones, es la reciente propuesta del presidente de la república en la cumbre de lideres, de recibir en los estados fronterizos como Tamaulipas, a 30 mil migrantes mensualmente, lo que considera como un duro golpe para los municipios de la frontera.

“El presidente de la república hace un acuerdo con Estados Unidos para recibir a 30 mil migrantes al mes en nuestro país, Tamaulipas se va a ver afectado en cuestión de inseguridad, en cuestión de salubridad y es algo que no podemos permitir, México no tiene ni las condiciones presupuestarias ni las condiciones de infraestructura, ni mucho menos las condiciones de seguridad para poder llevar a cabo este cargo de estos acuerdos que está haciendo con Estados Unidos”, dijo.

El próximo 19 de febrero se llevará a cabo la elección en la que Imelda Sanmiguel busca obtener los votos necesarios para convertirse en senadora de la república y poder nivelar la balanza en el senado desde donde busca legislar por políticas públicas en materia de seguridad pública.

“Que Canadá haya anunciado que tienen prohibido venir a México cruzando por Tamaulipas, estamos viviendo una situación en cuestiones de inseguridad, las políticas de abrazos y no balazos no funcionan y mucho menos en nuestro estado, tenemos que dar la batalla ante esta situación, quiero que sepan que enfrente de ustedes tienen a una mujer firme, una mujer decidida, una mujer echada para adelante, que tengo una experiencia ya probada, en el congreso local ya estado por más de tres años y medio luchando por los tamaulipecos, por las buenas políticas públicas”, dijo.

Es la única mujer en la contienda y asegura contar con el apoyo de las mujeres de los tres partidos que conforman la alianza, dijo que, de llegar a ganar la elección, estará alzando la voz para que no se sigan cometiendo delitos en contra de las tamaulipecas.

“Cuando levantas la voz te quieren callar y no lo vamos a permitir, a nosotros las mujeres tampoco nos van a callar, no nos vamos a dejar ante esta situación y mi mayor bandera es que no queremos una mujer más desaparecida y una mujer más muerta en nuestro estado, y aquí estamos las mujeres trabajando, levantando la voz por cada una de ellas y vamos a hacer un gran trabajo”, mencionó.