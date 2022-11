Gobernador de Tamaulipas asegura que habrá trasvase

Américo Villarreal señaló que la próxima semana se reunirá con funcionarios de Nuevo León para hacer una declaración conjunta sobre el tema.

Por: Javier Torres

Noviembre 17, 2022, 21:27

No hay plazo que no llegue, ni deuda que no se pague. Y tal parece que este dicho se va a cumplir toda vez que el Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, dio a conocer que si habrá trasvase de agua de la presa El Cuchillo, a la Marte R. Gómez.

A través de Twitter, el Gobernador de Tamaulipas dio a conocer que se reunió con Germán Santoyo, director general de la Comisión Nacional del Agua y se acordó el trasvase del agua, y así garantizar el riego a los productores del Distrito 026, sin restricciones.

Además señaló que la próxima semana se reunirá con funcionarios de Nuevo León para hacer una declaración conjunta sobre el tema.

En esta reunión también participó, Jesús Heriberto Montes, gerente de aguas superficiales e ingeniería de ríos, quien se encarga de ver el tema de la capacidad de agua de las presas del país.