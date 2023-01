Gasolineros de Tamaulipas esperan aumento en ventas

Los empresarios gasolineros de la ciudad de Reynosa vislumbran un año de productividad en la región, esto siempre y cuando los trámites burocráticos se los permitan, Rigoberto Ramos, empresario gasolinero, dijo que el año pasado estuvieron enfrentando la falta de personal en la PROFECO que son quienes calibran las bombas expendedoras, explica que por no ser atendidos a tiempo enfrentaron la clausura de algunos negocios.





En materia de seguridad, dijo que esperan que se mantenga la mejoría que han estado observando en los últimos años en donde han palpado una disminución en los delitos.

Comentó que actualmente en Reynosa operan 130 estaciones de servicio, como cada inicio de año, se puede observar que algunas no cuenten con combustible, pero esto no corresponde a desabasto, desde el año pasado los empresarios surten sus tanques de acuerdo al comportamiento del precio del producto.





“Hay algún desabasto de gasolina, pero no es por robo de gasolina, recordemos y lo hemos dicho que es Super siete estaba acaparando con el mercado, hoy se va a la fila como decimos todo el mundo, ya no tiene esa preferencia y es por eso que hoy de repente algunas gasolineras del Super siete no tiene gasolina, por el simple hecho de que como todos los días sube el precio, a nadie le conviene tener almacenado 20 o 30,000 l del producto, si pierdes, pierdes un buen dinero, si sube, qué bueno, pero no sabemos cómo va a quedar día a día el precio”, dijo.