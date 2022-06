Fuertes incidentes plagaron las elecciones de Tamaulipas

Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa fueron los escenarios de incidentes que pudieron entorpecer el proceso electoral para elegir al nuevo gobernador de Tamaulipas

Por: Víctor Hugo Guerra

junio, 06, 2022 17:56

Apertura tardía de casillas por falta de funcionarios, casillas que tuvieron que ser movidas de domicilio por cancelación de propietarios de viviendas de última hora, así como el no permitir el ingreso de representantes de partidos políticos, son algunas de las incidencias que daban a conocer las instancias electorales, también los propios ciudadanos se mostraron inconformes en las casillas especiales donde hubo un marcado retraso en su instalación.

Francisco Javier y Yolanda, estaban de viaje por Reynosa y no pudieron votar por esta razón, casi a las 9 de la mañana del 5 de junio, apenas estaban llegando los funcionarios.

"Desde las siete de la mañana, que faltaban funcionarios y que todavía no se arma a la urna, todavía no ponen la mampara, escogen gente irresponsable que no tiene ganas, venimos de Matamoros y de Xicoténcatl"

Las autoridades reparón desde la capital, dos incidentes que provocaron que los ánimos se encendieran en casillas del norte y sur del estado, algunos civiles no identificados, aventaron animales muertos a las puertas de las casillas para tratar de espantar a los electores, aunque las casillas siguieron su operación normal pasado un tiempo, esto si afectó en el número de participantes que acudieron, de esto daba cuenta el consejero presidente del INE en Tamaulipas, Sergio Ruiz Castellot

"Estuvieron aventando pedazos de pollo crudo en dos casillas, en Reynosa han estado colocando cadenas en donde tenemos ubicadas casillas con todo y funcionarios adentro, la policía estatal nos está apoyando con apertura y retiro de esas cadenas"

Faltando pocos minutos para que finalizara la jornada, los funcionarios y votantes de la casilla 0947 ubicada en la colonia Rivereña de Reynosa, fueron víctimas de un asalto, sujetos armados ingresaron a las instalaciones de la escuela secundaria general número 3 y con armas en mano amenazaron a los funcionarios y los despojaron de objetos personales y dos de las urnas que contenían los votos de la jornada electoral, Rocío Nava, presidenta de la casilla, vio como sus compañeros espantados, abandonaron el lugar, dando paso libre a los delincuentes.

"La cosa aquí es que estaba tan tranquilo que cuando entraron nadie de las personas creímos que fuera cierto, pensábamos hasta cierto punto que estaban bromeando, volteamos todo y nos dijeron que todos hacia el suelo y no volteen y no hablen y los celulares y es cuando reaccionamos y dijimos que está pasando que, con un arma, bueno cada quien traía un arma"

Desde temprana hora fueron los diputados de MORENA quienes reportaron las incidencias, Huberto Prieto Herrera, se encontró con una casilla cerrada con cadenas y con una tijera para cortar metal, cortó las cadenas para que entraran los votantes, el legislador también denunció públicamente la presencia de civiles y movilización sospechosa de personas quienes al circular por la calle aventaron objetos para ponchar las llantas de quienes acudían a las casillas.

"Aquí encerraron a los funcionarios de casilla unas personas que vinieron de fuera, están de acuerdo todos en que vinieron unas personas de afuera y no se encerraron a la gente, aquí están encerrados y eso no se vale, así que con su permiso voy a abrir"

En el municipio de Matamoros se recibieron amenazas directas a los funcionarios de la casilla 643 y cerraron la votación antes de la hora programada, el propio gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, daba a conocer el reporte de la serie de incidencias en el resto de los municipios.

"Nos reportan en el área del municipio de Hidalgo, especialmente tengo entendido que también en marinero donde ya algunos partidos denunciaron que no les permitieron que pudieran accesar a las casillas, tuvimos otra situación en Nuevo Laredo pero referente a alguna intervención que hubo de alguien que paró a un representante general"

Este es solo parte del balance de lo que parecía una jornada electoral limpia y tranquila, los hechos denunciados por los partidos sobre estas muchas otras incidencias, estarán siendo investigados por las autoridades correspondientes.

