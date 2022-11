Familia de adultos mayores accidentados piden sean atendidos

Tres adultos mayores que fueron a cobrar su pensión resultaron lesionados de gravedad luego de ser arrollados y sus familiares piden ayuda para ser atendidos.

Por: Víctor Hugo Guerra

Noviembre 15, 2022, 15:59

Son por lo menos tres de los 24 adultos mayores que fueron arrollados al acudir a cobrar su pensión al banco Bienestar de la ciudad de Rio Bravo, los que están siendo atendidos en el hospital 270 del IMSS en Reynosa, estas personas requieren de cuidados médicos mayores e incluso cirugías.

Aracely Hinojosa, acude para solicitar atención para sus padres que fueron afectados en el accidente, su madre es quien resulto más afectada y pide ayuda para ella.







“Ahorita necesitamos donadores de sangre para poder comenzar con la cirugía y queremos eso, la sangre rápido para poder empezar y queremos un apoyo para ella para su cirugía de sus pies y nada más”

“En el brazo derecho tiene un golpe y sus piernas se las quebraron y un golpe en la cabeza también, le estuvo saliendo mucha sangre ayer”

Un lamentable accidente que podría dejar lesiones permanentes en los adultos mayores si no reciben los cuidados a tiempo.Los tramites internos de la institución médica, es otro de los obstáculos que enfrentan los pacientes de este accidente, los familiares acuden a donar sangre y no pueden ser atendidos por no estar en la lista, Juana Rodríguez, familiar de uno de los accidentados, dijo que esto está retrasando las cirugías para los adultos mayores.