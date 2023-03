Exigen sancionar a responsables de envenenar perros

Al mencionar que desconocen el reglamento del Consejo Municipal de Protección Animal, (COMUPA), el cual no ha recibido ninguna modificación desde su publicación en el 2013, protectores animalistas exigieron sancionar a los responsables de los actos que atentaron contra la vida de varias mascotas en Ciudad Victoria, además exhortaron a las autoridades locales, establecer puentes de comunicación con los encargados y responsables de las diversas aéreas para denunciar todo tipo de crueldad animal.

María Concepción García Protectora de Animales, dijo que es lamentable se sigan presentado este tipo de situaciones en la capital del estado y exhorto a todos los involucrados en la defensa de las mascotas a que levanten la voz para exigir justicia.

“Pero yo pienso que las autoridades no tienen contemplado lo de los animales en sus leyes, no tienen ninguna sanción ejemplar, esto es lamentable, y yo no le voy a hablar a los de la perrera para que se llevan a estos perritos callejeros, hay que rescatarlos”, señaló.