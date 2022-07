Exigen justicia por cuerpo de bebé desaparecida en hospital

Foto: Alfredo Uvalle

Familiares de la bebé de 8 meses que murió y fue robada del Hospital General de Ciudad Victoria exigen que se castiguen a los responsables del hecho.

Por: Alfredo Uvalle

julio, 21, 2022 17:30

Familiares de la bebé de 8 meses de gestación que desapareciera de una de las gavetas del anfiteatro del Hospital General de Ciudad Victoria, exigieron justicia para que se deslinden responsabilidades y se castigue a quienes resulten responsables de los hechos.

Elías Hernández, hermano del papá de la bebé de ocho meses de gestación que el pasado 12 de Julio falleciera al nacer en este hospital, dijo que es un hecho que no se había presentado y lamentó la lentitud en las investigaciones.

"Estamos muy preocupados por esta situación que ha estado sucediendo durante estos días, es algo que no se había visto anteriormente y la verdad que nos encontramos totalmente desesperado por no saber qué hacer, no sabemos cuál es el medio a seguir, ya hemos agotado todas las instancias correspondientes", señaló.

Solicitaron a las autoridades y hasta al propio gobernador de Tamaulipas, intervengan en este caso porque el único deseo de la familia es encontrar el feto del bebé para darle cristiana sepultura, fieles a sus costumbres.

"Vemos que las autoridades no están siguiendo el proceso de una manera eficaz, vemos que no hay resultados desde que sucedió esta situación y queremos hacer un llamado a las autoridades y al Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca para que intervenga y a los diputados locales para que se acerquen aquí", dijo el Elías Hernández.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT), mantiene a 35 trabajadores bajo investigación, mismos que laboran en las distintas áreas del Hospital General "Dr. Norberto Treviño Zapata", de Ciudad Victoria.

Hasta el momento no se ha emitido ningún comunicado por parte de la Secretaría de Salud ni de la propia Fiscalía.

Exigen justicia por cuerpo de bebé desaparecida de hospital en Tamaulipas

INFÓRMATE EN 2 MINUTOS