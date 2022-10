Exige alcalde de Victoria dar carpetazo a investigaciones

Solicita edil a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas poner fin a las investigaciones en su contra, ya que asegura están basadas en notas periodísticas

Por: Alfredo Uvalle

octubre, 03, 2022 14:24

Al asegurar que no se tiene nada comprobado y que solamente se han basado en publicaciones periodísticas, el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, solicitó al fiscal General de Justicia del estado de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, dar carpetazo a la investigaciones en su contra y de igual manera a quienes participaron en su campaña político electoral rumbo a la presidencia municipal.

"Yo creo que le dé carpetazo, porque están solamente las notas periodistas y creo que le van a dar carpetazo ya a todo, pero no nadamás a lo mío, a mi lo que me interesa es que cierren las carpetas de todas las personas que estuvieron investigadas exclusivamente en la campaña, en el proceso electoral, no nadamás la mía, que cierren todo porque el gobernador Américo Villarreal Anaya, va a gobernar con mucho cariño y amor para todos los tamaulipecos, no con odio como lo gobernó la anterior administración", dijo Gattás Báez.

Insistió en que las líneas de investigación estaban basadas en notas periodísticas y confió en que pronto terminará la persecución política en su contra y de algunos integrantes de su administración municipal como del secretario del Ayuntamiento con licencia, Hugo Reséndez Silva, quien adelantó se estaría reincorporando a sus funciones a mas tardar para el próximo 20 de octubre.

"Pues yo creo que ya se va a acabar esto, esperemos que el fiscal se porte bien con los tamaulipecos, y que bueno nadamás recordando lo que le pasó el fiscal de Veracruz, que no acabó muy bien, y en ese sentido creo que sin duda el fiscal se tiene que portar bien con los tamaulipecos y hacer bien las cosas como las quiere el gobernador", señaló

Fondo de capitalidad cambiará el rostro de Victoria

Durante la entrevista realizada al término de la ceremonia de honores a la bandera en la explanada de la Secretaría de Educación, a donde acudió para acompañar al gobernador Américo Villarreal Anaya, el alcalde de Victoria dijo que después de la aprobación del fondo de capitalidad en el congreso del estado, el recurso será toda una realidad que permitirá cambiar el rostro de la ciudad.

"Pero bajo las circunstancias con las que entra hoy el nuevo gobierno con una deuda impresionante y deuda aparte con proveedores, yo no quiero poner un chaleco a la medida, la idea es que empiece el fondo de capitalidad de menos a más, pero también en la medida de las posibilidades del gobierno del estado, no vamos a meterle una cantidad específica, pero yo creo que ya iniciando con el fondo de capitalidad se va a quedar, y va a irse incrementado año con año porque lleva un por ciento de incremento anual", dijo Gattás Báez.

Los recursos del fondo de capitalidad serán destinados al rubro de infraestructura social básica en Cuidad Victoria y sus alrededores, en donde al menos el 70% de los recursos de este programa serán destinados al mejoramiento de vialidades y el 30% a servicios públicos como alumbrado, recolección de basura, parques y jardines, y embellecimiento de accesos en la ciudad, entre otros.

"Lo más importante para que crezca Ciudad Victoria es la segunda línea del acueducto y el Fondo de Capitalidad, mismo que logramos con la aprobación de los diputados de Morena en el Congreso del estado y donde lograremos cambiar el rostro de la ciudad", señaló.

