Exhortan a la población no bajar la guardia contra Covid-19

La jornada de vacunación en Tamaulipas concluye este miércoles 11 de enero, tanto para niños de 5 a 11 años, así como para jóvenes de 18 años en adelante

Por: Alfredo Uvalle

Enero 11, 2023, 14:42

Después de exhortar a la ciudadanía a no bajar la guardia para frenar la ola de contagios por Covid-19, el delegado de programas para el desarrollo en Tamaulipas, Luis Lauro Reyes Rodríguez, invitó a la población para que no dejen de aplicarse la dosis para contar con el esquema completo de vacunación.



“Para el caso de los niños de cinco a once años, deben aplicarse la vacuna de la marca Pfizer pediátrica y en el caso de los jóvenes de 18 años en adelante la vacuna Abdala”, señaló el funcionario federal.



Esta última vacuna, fue avalada por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, calificándola como una vacuna eficaz contra la enfermedad del Covid-19.

La jornada de vacunación concluye este miércoles 11 de enero, tanto para niños de 5 a 11 años de edad en primera y segunda dosis, así como para jóvenes de 18 años en adelante con primera dosis y refuerzos.

Las sedes de vacunación estarán funcionando hasta las 6:00 de la tarde y los requisitos para la población de dosis a niños de 5 a 11 años de edad son:

- Expediente de vacunación del menor

- Comprobante de primera dosis para la aplicación de la segunda dosis

- Cartilla Nacional de vacunación

- CURP

- Carta de consentimiento

- INE del padre madre o tutor, quién fue firma la carta de consentimiento

- Comprobante de domicilio



En el caso de los jóvenes de 18 años en adelante deberán presentar:

- Expediente de refuerzo

- Expediente de vacunación para la aplicación de primera dosis

- CURP

- Comprobante de domicilio