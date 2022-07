Exhiben trabajo realizado por alumnos en las aulas

La muestra pedagógica da cuenta del trabajo que realizan en equipo los maestros, alumnos y padres de familia durante el ciclo escolar

Por: Alfredo Uvalle

julio, 11, 2022 13:43

Para mostrar los resultados del trabajo realizado durante seis meses de clases presenciales, el jardín de niños Amalia González Caballero, presentó la muestra pedagógica en donde se resaltó la importancia del trabajo educativo.

Andrea Valdez, madre de familia, dijo que ha visto un gran avance en los niños, principalmente en su hija.

"No se me ha complicado nada con mi niña porque no me tocaron las clases en línea, afortunadamente a mi niña ya le tocaron las clases presenciales y yo si veo gran avance en ella, aquí está el trabajo que han realizado en equipo", señaló.

La muestra pedagógica también da cuenta del trabajo que realizan en equipo los maestros, alumnos y padres de familia.

Se presentaron actividades que han dado resultado en sus aulas, en cuanto a las competencias fundamentales de lectura, escritura, matemáticas, lenguaje y comunicación entre otro tipo de trabajos.

"Pero en sí yo les veo gran avance a los niños y aparte que se desenvuelve mejor estando de manera presencial y se aprende más, siento que no hay como tener la clases presencial", dijo Andrea Valdez.

Este tipo de actividades se establecieron con anticipación durante las reuniones del Consejo Técnico Escolar en Tamaulipas.

