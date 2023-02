Exalcaldesa de Reynosa vota en casilla especial

Visiblemente molesta es como salió la exalcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz Domínguez, de la casilla marcada con la sección 1036 ubicada en la colonia doctores de Reynosa, esto luego de que no se le permitió ejercer su derecho al voto por no estar inscrita en la lista nominal.

El penoso incidente tiene su origen en un trámite de cambio de domicilio que la ciudadana hizo hace pocos meses ante el INE y a pesar de asegurar que lo realizó en tiempo y forma como lo marca el instituto, su datos y fotografía, no fueron impresos en los libros que conforman la lista de electores.

La exalcaldesa se enteró que no fue el único caso registrado al menos en esa casilla, lo cual dijo es un problema grave por parte del INE por no cumplir con los tiempos de inscripción de ciudadanos que se vieron en la necesidad previo a las elecciones de hacer el trámite.

Finalmente, la ex alcaldesa, se tuvo que trasladar a una casilla especial para poder hacer valido su derecho a elegir por la opción que consideró como la idónea para la senaduría de Tamaulipas, lamentó que otros ciudadanos hayan pasado por lo mismo y hayan perdido su oportunidad de elegir.

“El que cambies tu domicilio con anterioridad en las fechas que el INE te permitía y que no lo pongan en los listados, la verdad es un problema grave porque yo tengo ahorita esta credencial que la saqué hace meses y resulta que cambió mi dirección y debería de votar aquí y no estoy en la lista nominal, creo que es una falta de parte del INE el que no tengan actualizados los listados para que la gente pueda votar, aparte me informan aquí que ya van como cuatro personas”, dijo.