Estudiante del Tec de Monterrey es nominado en Premios Ariel

El joven de Reynosa es una promesa en la industria del entretenimiento, la nominación al premio Ariel como mejor cortometraje animado, le abrió las puertas

septiembre, 26, 2021 13:23

A sus 19 años de edad, Sebastián Jaime Oviedo logró debutar en la gala de los premios ARIEL 2021 por su creación del cortometraje "Un Peluche Espacial", acompañado de familiares y amigos, estuvo atento de la entrega de este importante premio, el joven estudiante del Tec de Monterrey, esta vez no logro el preciado premio, pero el estar nominado, lo convierte en el primer reynosense en alcanzar este mérito.

"Estoy muy contento, estoy encantadísimo de que haya podido estar a la par de otros trabajos que realmente admiro muchísimo, creo que es algo importante para currículum, en el futuro me va a ayudar bastante a seguir adelante con nuevos proyectos y más que nada es siempre esta dificultad de poder convocar gente, apoyo, recursos, creo que esto facilita mucho más".

La familia es fundamental para el desarrollo de este nuevo talento, Sebastián "Jaiovi", está ahora entre los grandes de la industria, posición que se ha ganado por su gusto por el séptimo arte, que como lo explican sus padres, Edgar Jaime y la señora Mayra Oviedo, ha mostrado desde niño.

"Tenía como ocho o nueve años cuando empezó con eso, hubo un día en que agarró y me dijo quiero una computadora que me sirva para empezar a hacer sus renders como le dice él, sus animaciones, ya tenerlas bien y de ahí en fuera a estado trabajando, se mete en su cuarto y no sale, a veces le estamos toque y toque para que vaya a comer y no sale, él sigue con lo suyo".

"Apoyarlo al 100%, al 100% lo apoyo, a lo mejor a Sebastián le faltó un poquito más el reconocimiento porque hay que decirlo, nosotros siempre hay que estarle diciendo que la escuela es primero y esto él lo tomaba como un hobby o lo toma todavía como un hobby porque él está estudiando su carrera y es difícil como papás entender que él tiene otra visión de su vida".

El joven de Reynosa es una promesa en la industria del entretenimiento, la nominación al premio Ariel como mejor cortometraje animado, le abrió las puertas y recientemente se reunió con ejecutivos de empresas para llevar su trabajo a la pantalla chica en series animadas.

"Tengo muchos proyectos en puerta, uno de ellos justamente este mes fui seleccionado para Pitch en Cartoon Network, fue una oportunidad Super padre de conocer ejecutivos al menos por unos 10 minutos, pero hice ese intento y aprendí, también ahorita viene en puerta un cortometraje llamado... Quiero grabarlo aquí en Reynosa Antes de salir hacia otros lados"

Sebastián es el mayor de 4 hermanos, el convivir en familia es su principal fuente de inspiración, trabajo creativo que es avalado por sus compañeros, a la par del corto "Un Peluche Espacial", también está sacando a la venta un libro que lleva por título, "La Compañía de Perla".

"Éste cuento trata de una chica llamada Perla la cual conoce en el río, es una chica solitaria en lo que es un bosque y conoce un "ajolotito" y se lo apropia y lo mete en un frasco, se lo lleva a todos lados y esa es la historia, de cómo se relaciona esta chica con este ajolote que a escondidas se transforma en humano y por ahí va, este material lo pueden conseguir ahorita mismo en lo que es Amazon en su formato físico y digital".

