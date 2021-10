Estará tamaulipeco en Programa Nacional de Salas de Lectura

Mario Treviño participará en mesas de diálogo y de conversación que serán transmitidos en los sitios oficiales del Programa Nacional de Salas de Lectura

Por: Víctor Hugo Guerra

octubre, 27, 2021 13:32

La Secretaría de Cultura Federal estará celebrando este próximo 28 de octubre, el 26 aniversario del programa nacional de salas de lectura.

Durante todo este tiempo, el programa se ha sostenido gracias a la colaboración de los mediadores de lecturas que son los que hacen el trabajo en cada uno de los estados y municipios, en esta celebración son solo 12 promotores del país los que estarán participando, entre ellos se encuentra Mario Treviño, un tamaulipeco que en fechas recientes lleva esta labor a las zonas donde se concentran los migrantes.

"El resultado ha sido superior a lo que uno pueda alcanzar o tener alguna idea, hemos conocido historias de niños de Latinoamérica, hemos coincidido en algunos juegos, hemos practicado el pasaporte de Migrantes que es una dinámica que nos ha llevado ya a ferias internacionales por el mundo, ahora estamos aplicando lo propio sin salir de casa, estamos teniendo opiniones de niños de Venezuela, Honduras, Panamá, de Perú", indicó.

Mario es el único promotor de lectura animada que trabaja de manera independiente, él y los otros once, son considerados mediadores de larga trayectoria y estarán participando en mesas de diálogo y conversatorios que serán transmitidos en los sitios oficiales del Programa Nacional de Salas de Lectura, Librería EDUCAL y el Fondo de Cultura Económica, el tamaulipeco estará narrando su experiencia al darle vida a los libros frente a niños migrantes que viven en las calles.

"Es donar algo de lo que te dieron a ti, insisto yo no escribí la historia nada más la cuento, yo no produje el libro, nada más lo leo, yo no descubrir el hilo negro, nada más me gusta tejer con él, eso te alimenta bastante, entonces contribuyes con lo que tienes, un poquito de afecto que es producto de todo lo que te ha dado esta ciudad".

La lectura te da conocimientos, por eso para este promotor de Tamaulipas es importante continuar con esta labor con recursos propios y el de organizaciones no gubernamentales que se han sumado, uno de sus objetivos es dar a conocer al resto del país y el mundo, que Tamaulipas es grande por el talento de su gente.

"Tamaulipas es mucho más de lo que pasó el fin de semana pasado en Matamoros, Tamaulipas somos gente que nos levantamos a trabajar y si usted quiere compartir un video, hacer un chiste o burlarse de la situación que vivimos, no sabe lo que está haciendo, somos mexicanos, no juegue con Tamaulipas, nosotros queremos darle un destino bien bonito a nuestros hijos y no hacemos nada para estarnos riendo de otros estados ni de burlarnos, nosotros estamos en la orillita donde se acaba México, en la bastilla del país y aquí estamos trabajando", dijo el promotor de la lectura, Mario Treviño.