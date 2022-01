Esperan transportistas de Reynosa se autorice aumento

Piden transportistas se decrete el aumento a las tarifas, ya que ellos también tienen necesidades básicas que cubrir

Por: Julio Pruneda

enero, 12, 2022 13:54

El incremento a las tarifas del transporte público sigue sorprendiendo a los usuarios en Reynosa quienes esperan que se dé la voz oficial para aceptar dar el pago, Daniel Alejandro es uno de los cientos de estudiantes que ahora tienen que pagar el incremento.

"12 pesos nos estaban cobrando, le pagamos nueve y nos hablaba para pagar lo demás y justo vamos a la escuela, la tarifa de estudiante ahorita no se está dando, al parecer no veo que no", indicó.

Entrevistado vía telefónica desde Ciudad Victoria, donde se llevan a cabo las negociaciones con las autoridades del transporte del Gobierno del Estado, Eduardo Rafael Chávez Uresti, secretario general del sindicato de choferes de Reynosa, dijo las justificaciones por las cuales el gremio del transporte requiere de manera urgente que se autorice el incremento a las tarifas, estos preceptos se establecen en la ley de transporte público.

"Incremento a combustibles, incremento a la vida social y económica de una región y los salarios, y el salario se ha visto incrementado ya hasta en un 200% entonces los tres preceptos principales y los tres rubros que se deben de cubrir ya están por encima de la expectativa para dar el incremento", señaló.

A esto se le suma las malas condiciones de las calles de Reynosa y por consecuencia las refacciones para los camiones, los choferes y concesionarios vienen aguantando el costo de 9 pesos desde hace 12 años, en todo este tiempo se han incrementado materias primas, productos de la canasta básica, combustibles, así como otros servicios similares a los que ellos prestan.

"El transporte foráneo ya se incrementó, el transporte de mudanzas ya incrementó, el transporte de carga ya incrementó y nosotros somos el único rubro que estamos sometidos y nos hemos con gusto solventado la situación económica de pandemia y la situación económica de alzas".

Mientras el representante del gremio del transporte público continúa con las negociaciones, respondió a los organismos empresariales que alzaron la voz para pedir que denuncien a los choferes que cobran el costo extra, fue tajante al decir que son las empresas proveedoras de insumos las que inician el incremento de los productos y servicios.

"Denuncien a aquellos transportistas y concesionarios que están ilegalmente cobrando una tarifa excesiva, yo le diría que también hay que denunciar a aquellos de sus socios que inicia en la escalada de precios porque toda la escalada de aumento de precios inicia en el comercio, inicia en las empresas, inicia en las factorías, porque la materia prima sube de precio y nosotros tenemos que cargar con el costo inflacionario", explicó.

Por último, pidió a los usuarios solidarizarse con las familias de los choferes.

"Nuestros hijos calzan zapato y compramos ropa para que subsista y con un incremento de un peso que nos dieron hace 12 años, hace 11 años ya no alcanzamos a pagar las tarifas del gas LP, de gasolina y las refacciones, ya no es productivo el prestar el servicio", agregó.