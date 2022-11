Es un robo el no querer trasvasar el agua: diputado

Edgar Melhem Salinas, diputado local de Tamaulipas, dijo que no hay argumentos por parte de las autoridades para negar el agua de la presa El Cuchillo

Por: Italia Soler

Noviembre 02, 2022, 14:58

El coordinador de la comisión del campo en el congreso de Tamaulipas, Edgar Melhem Salinas, informó que es la primera vez en la historia, desde que se firmó el convenio con Conagua para los trasvases de la presa El Cuchillo a la Marte R. Gómez que no se cumple con esta disposición en tiempo y forma, el primero de noviembre.

“El argumento de hacer un estudio técnico que comentó el secretario de Gobernación, la verdad es que las presas no van a variar en una semana, los volúmenes los publica Conagua, El Cuchillo tiene más de 760 millones de metros cúbicos, la Marte R. Gómez tiene menos de 700 millones que son las dos condiciones que marca el convenio para hacer el trasvase, se cumplen perfectamente”, indicó.



Dijo que inició un diálogo con productores de este distrito que abarca los municipios de Mier, Miguel Alemán, Camargo, Díaz Ordaz, Reynosa y Rio Bravo, al considerar un robo que no se dé el trasvase.

“Para ver las medidas legales que se emprenderán porque no vamos a permitir que se robe, porque es un robo por parte de Nuevo León el no querer trasvasar el agua y por parte de Conagua un incumplimiento a un convenio firmado”, expresó.



Aseguro que detrás está un tema político, que mantiene en incertidumbre a los productores, dueños de 70 mil hectáreas de tierras, al no saber en el mes de noviembre que sembrar, pues dicha región es altamente productiva en el maíz amarillo, maíz palomero y maíz blanco, que si no hay agua no se puede sembrar, además de las limitantes que informó ponen quienes otorgan créditos, si no hay garantía de agua.

“Yo veo más una cuestión de tinte político que una cuestión técnica, Conagua sabe desde hace un mes el volumen de las presas y tiene sus estadísticas de consumo, Monterrey la zona metropolitana ocupa cerca de 160 millones de metros cúbicos en un año, ahorita estás hablando que el cuchillo tiene 760 millones de metros cúbicos, no hay argumento para negar el agua a Tamaulipas”, reiteró.



Por ello llamó a todas las autoridades de Tamaulipas y productores a hacer un frente común desde esta entidad.