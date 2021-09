Es de los primeros en apuntarse, pero todavía no lo vacunan

Foto: Especial

Su condición médica lo tiene en estado de postración y don Gerardo pidió ser vacunado en casa; sin embargo, es fecha que no recibe el biológico contra Covid

Por: Redacción INFO7

septiembre, 11, 2021 22:04

Tamaulipas.- Don Gerardo Martínez Peña, originario de Reynosa, es una persona de la tercera edad que una condición médica lo mantiene en estado de postración, por esta razón se inscribió en el programa nacional de vacunación anti COVID-19 con esta modalidad para ser vacunado en su domicilio, el fue de los primeros en registrarse desde que salieron las primeras convocatorias, las jornadas van y vienen y la brigada de vacunación aun no llega su domicilio.

Por su cuenta ha investigado y lamentablemente sabe que no es el único caso es por eso que hace un llamado a las autoridades federales, encargadas de la vacunación.

No cuenta con vehículo y su estado de salud no le permite moverse, por eso pide que cumplan con la promesa de la vacunación en casa, don Gerardo tiene conocimiento de la gravedad de la enfermedad para las personas que no cuentan con la vacuna, sabe que su vida está en riesgo pues pesar de estar aplicando las medidas sanitarias, su condición lo hace vulnerable a contraer la enfermedad, el conoce los beneficios de ser vacunado ya que lamentablemente ha visto casos de amigos y familiares que pierden la vida por no contar con el biológico.

COMPARTE ESTA NOTA

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado