Ernesto Cruz hace frente al cáncer y solicita ayuda

Ernesto Cruz Pérez, de 25 años de edad, originario de González, Tamaulipas, al lado de su mamá Ernestina Pérez, hace frente a la peor noticia que ha recibido

Por: Redacción INFO7

octubre, 05, 2021 14:37

Le diagnosticaron cáncer en la sangre, perdió peso corporal y el cabello debido a las quimioterapias, la situación es complicada debido a que son de escasos recursos.

"Cada 15 días me piden medicamento, cada mes, dependiendo como reaccione a las quimioterapias, la verdad si se requiere mucho ese apoyo porque igual los medicamentos están muy caros y la estanca aquí también, porque yo no soy de aquí de Victoria, soy del municipio de González", señaló Ernesto Cruz.

La señora Ernestina Pérez, cumplen seis meses rentando un departamento en el Fraccionamiento Las Flores, a unas cuadras del Hospital Oncológico, lugar donde actualmente está siendo atendido su hijo.

"El tratamiento de mi hijo sale muy caro y todo eso, el primer tratamiento fue 39 mil pesos y el segundo tratamiento de 16 mil pesos y todo eso compramos todo plaquetas, transfusiones de sangre, todo eso, me venden y compro de 1,500, 1,800", dijo la mamá del paciente.

Madre soltera y con su único hijo, asegura que con fe y esperanza lograran salir adelante, sin importar haber vendido la casa y otras pertenencias en su natal González, Tamaulipas.

"Vendí mi casita, vendí mi solar, vendí todo eso y mis ahorros todo ya se fue, ya no tengo nada y por eso ando pidiendo a la gente que me ayude, que me apoye pues necesito mucho para sacar a mi hijo adelante", dijo la madre desesperada.

La situación económica en la familia es crítica para costear los medicamentos que superan los 2 mil y 3 mil pesos.

Ernesto Cruz se encuentra luchando contra la leucemia linfoblástica aguda, es un tipo de cáncer que comienza en la médula ósea.

Su familia ya no cuenta con recursos económicos y soliciten apoyo de la ciudadanía.

Las personas y asociaciones que deseen aportar algún tipo de ayuda pueden comunicarse al número de celular 8 464 654 62 28 o depositar al número de tarjeta de CitiBanamex 47 66 84 17 33 53 98 97, datos de la señora Ernestina Pérez, mamá de Ernesto o en su caso acudir al siguiente domicilio:

Fraccionamiento Las Flores Número económico 673 de la Calle Pino en Ciudad Victoria, a una cuadra del Hospital Oncológico de Ciudad Victoria.

También pueden comunicarse a nuestras redes sociales para mayor información, en Faceebok Live: Azteca Tamaulipas.

