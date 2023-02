Empresarios de Matamoros exigen detener el 'cobro de piso'

El Presidente de la Cámara de Comercio de Matamoros (CANACO), José Joel Gómez Velasco, dijo que el exhorto emitido desde la tribuna del palacio legislativo por parte de las diputadas locales Sandra Luz García Guajardo y Linda Mireya González Zúñiga, para exigir a la autoridad municipal suspender la imposición y ejecución de multas relativas a las licencias y permisos previstas en el artículo 277 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado, es con el objetivo de atender el grito de los empresarios para evitar los abusos y arbitrariedades.

Aclaró que un exhorto no es suficiente y se necesita modificar la ley para eliminar las lesivas y excesivas multas y un período de gracia de cuando menos un año con suspensión total.

“Pero en el caso concreto de Matamoros el problema no son las leyes si no las personas que la aplican y mientras siga ahí él secretario del ayuntamiento, el director jurídico de desarrollo urbano y el director de protección civil; que estuvieron inmiscuidos en este atraco y no se ponga personas honestas en estos cargos, buscarán más maneras de robar con otras leyes o decretos por lo que es necesaria su remoción ante el daño que ya le han causado al entorno económico, social de matamoros”, dijo el líder empresarial.