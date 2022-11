Eduardo Gattás suspende licencia de funcionamiento

El alcalde de Ciudad Victoria Eduardo Gattás Báez difirió el cobro de licencia de funcionamiento previsto en el proyecto de Ley de Ingresos 2023, y envío al Congreso del Estado el acuerdo de modificación a la fracción XXIX del artículo 27 para su suspensión.

Durante la sesión ordinaria de Cabildo, Gattás Báez decidido formular la propuesta para acordar suprimir el concepto de referencia.

“Siempre he sido un servidor público que sabe escuchar y reconsiderar alternativas cuando es necesario hacerlo, derivado del diálogo con representantes de las cámaras y comercios locales, y siempre sensible a sus expresiones he decidido formular la propuesta para acordar suprimir el concepto de referencia del proyecto de la Ley de Ingresos”, dijo el alcalde de Ciudad Victoria.