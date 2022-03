Duelo rompe récord de asistencia en la Expo Tam Reynosa

Miles de seguidores se congregaron ayer domingo por la noche para disfrutar la música del Grupo Duelo en la Feria Tam Reynosa 2022

Por: Víctor Hugo Guerra

marzo, 21, 2022 14:20

Comentarios

Un regreso triunfal a los escenarios es el que está teniendo el Grupo Duelo, esto quedó demostrado al romper récord de asistencia en la Expo Tam Reynosa 2022.

Miles de fanáticos hicieron largas filas desde temprana hora para poder disfrutar la música de esta agrupación que luego de dos años de pandemia regresan con todo para promocionar su más reciente disco de donde se desprende la canción, "La mujer maravilla".

Oscar Iván Treviño, vocalista de la agrupación, dijo que están listos para continuar con su trabajo musical.

"Nosotros tratamos de mantenernos siempre positivos y haciendo música, estuvimos haciendo música el año pasado y ahorita ya estamos listos para presentar nuestro nuevo álbum, ahorita estamos presentando nuestra nueva canción que se llama 'La Mujer Maravilla', es el nuevo sencillo que estamos promocionando a nivel radial en México y Estados Unidos y en las plataformas digitales, y contentos, agradecidos con el público", mencionó.

El Grupo Duelo no baja la guardia no solo en lo musical, ahora también buscan estar protegidos contra el virus que tanto daño le ha hecho al mundo, por eso se suman a la larga lista de artistas que cuentan con el esquema completo de vacunación y además aplican todos los protocolos sanitarios para no volver a ser afectados por el Covid.

"Ya lo del dengue dicen que ya fumigaron hace rato y con eso nos vamos con la palabra, nosotros ya a todos ya nos dio el Covid y que podemos decir ya estamos vacunados y bañados y todo, toda la onda ya la traemos", señaló Oscar Iván.

Por su parte, Pedro, guitarrista del grupo, dijo que el noreste mexicano es pieza clave para todos los artistas interpretes del regional mexicano, por eso les preocupa lo que pasa en Nuevo León, en donde la sequía, está afectando muchas actividades, el grupo se suma al llamado de que la gente haga conciencia y no desperdicien agua.

"Ya se veía venir este problema desde el año pasado y desde pandemia porque ya con las medidas de higiene y todo eso, forzosamente nos lavamos más seguido las manos y todo eso y eso mal que bien poco a poco va poniendo su granito de arena para llegar más pronto a la crisis y ahorita con estas sequías y todo, está complicado, pero pues vamos primero Dios a esperar que vengan las lluvias y a seguir ahorrando en la medida de lo posible cada uno de nosotros", expresó.

La Expo Tam Reynosa 2022 continúa brindando sana diversión y por un mismo boleto pueden disfrutar de conciertos de artistas de talla internacional.

"Queremos invitar a toda la raza, a toda la raza de aquí de Reynosa que no se pierda la feria de Reynosa porque vienen grandes artistas y grandes eventos y es todo para ustedes, muchas gracias por invitarnos", agregó Oscar Iván.