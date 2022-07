Dosifican venta de agua para que no sea revendida

Para evitar que haya un desabasto y sobre todo para evitar que haya un lucro indebido con el tema del agua en Nuevo León

Por: Víctor Hugo Guerra

julio, 10, 2022 15:30

Roberto Cruz Hernandez, presidente de la CANACO de Reynosa, informa que, en acuerdo con los negocios locales adheridos a esta cámara, se ha tomada la decisión de dosificar la venta de agua embotellada en la ciudad, todos aquellos compradores que buscaban llevar en grandes cantidades para ser vendidas en estados vecinos, ahora verán restringida su venta.

"Por dos cosas para evitar que haya un desabasto y sobre todo para evitar que haya un lucro indebido con el tema del agua, como sabemos nuevo León está enfrentando una emergencia por la falta de agua y hay mucha demanda hacia la ciudad vecina de la zona conurbada de nuevo León, de Monterrey, por el líquido y mucha gente en un principio empezó a comprar grandes cantidades de agua, acaparar este producto con el ánimo de lucrar"

Informa además que empresas nacionales dedicadas a la venta de este producto han disminuido su distribución en la frontera por llevar agua al estado de Nuevo León, pero esto no significa que haya escasez ya que Tamaulipas tiene sus propias empresas productoras de agua para consumo humano, también dijo que la PROFECO se mantiene vigilante de que no se aumenten los precios.

"El precio no ha aumentado, los precios son estables, esa es una gran responsabilidad de las empresas y de los productores de agua a pesar del costo del insumo necesario, la luz y otros enseres, se está cuidando mucho el precio, no se ha aumentado hasta el momento y lo que busca esta estrategia de dosificación es precisamente evitar que haya una especulación en cuanto al precio"

El representante de las negocios locales y consejero de estos en el estado, envió un mensaje a los consumidores para que eviten las compras masivas de este producto.

"Hacer un llamado a no caer en el pánico, al igual que lo que pasó con la gasolina, la sobre demanda ocasiona que se escasea el producto en algunos puntos de venta y eso hace que mucha gente no puedas adquirirlo, no caigamos en pánico, el agua se está surtiendo tanto por las empresas podemos que aquí tenemos empresas locales muy fuertes que tienen sus esposos propios donde se abastecen de este líquido y también están surtiéndole al estado vecino por lo que no hay ninguna inquietud de que vaya a faltar agua embotellada en nuestra ciudad"

