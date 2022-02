Diputado pedirá que FGR investigue a alcalde de Victoria

Señala Luis Rene Cantú que se deben aclarar presuntas propiedades millonarias del alcalde, ya que es una falta de respeto al ciudadano

Por: Víctor Hugo Guerra

febrero, 09, 2022 14:55

El presidente del PAN en Tamaulipas, Luis Rene Cantú, criticó lo que está ocurriendo en la capital Ciudad Victoria, en donde al alcalde está siendo señalado de haber obtenido propiedades millonarias a pocos meses de haber asumido el cargo.

"Es lamentable, pero sobre todo que predomine en ellos el no robar, no mentir, la austeridad, no puede ser posible que a cuatro meses de gobierno salga a relucir una propiedad de 11 millones de pesos, realmente es una falta de respeto a la ciudadanía, pero sobre todo es algo que no debemos de dejar pasar y señalar", indicó.

Asegura que esto solo destapó otros asuntos que siguen sin aclarar.

"Que se investigara al alcalde de Ciudad Victoria en el tema también de la camioneta que decía que era de él y es de él y aún no sale a decir realmente, cuando se ven ya documentos en notas periodísticas e investigaciones", añadió.

Estas dudas no quedarán solo en señalamientos, pues ahora el también diputado local en Tamaulipas, subirá a tribuna en breve, para solicitar a las instancias judiciales que atraigan el caso y se investigue a fondo la procedencia de recursos del alcalde morenista.

"Exhortar, subiremos a tribuna a pedirle a la Fiscalía General de la República, a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la misma unidad de inteligencia del Estado para que investigue este suceso en el cual como le repito es lamentable, pero sobre todo que predomina en ellos el no robar, no mentir y la autoridad", dijo el legislador.