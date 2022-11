DIF realiza campaña para la detección de cáncer de próstata

En el marco de la celebración del Día de la Lucha Contra el Cáncer de Próstata, el sistema DIF Reynosa lleva a cabo una brigada para la detección oportuna de este padecimiento, además de los cuidados integrales de la salud de los hombres.





“En el marco de la celebración nacional aquí nos tienen, invitar a más caballeros que se sumen, que no lo dejen pasar, como bien lo hemos comentado ya es por sangre así que no es mucho el tiempo que van a estar aquí con el tema de la detección así que yo pienso que también descansamos todos cuando nos damos el tiempo de hacernos estos chequeos y ya por lo menos palomeas y te da paz mental saber que todo está bien con tu cuerpo, invitar a todos los caballeros que aún no acuden o que no se han animado a anotarse, que lo hagan”, dijo, Oralia Cantú, directora del sistema DIF local.