Determina empresa ucraniana inexistencia de agua en pozos

La empresa 'Semper' excavó a una profundidad de 600 metros en busca de agua limpia en dos pozos ultra profundos, pero no encontraron el vital líquido

Por: Alfredo Uvalle

Febrero 23, 2023, 12:43

El director de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas, Raúl Quiroga Álvarez, informó sobre la determinación de la empresa ucraniana de suspender los trabajos de perforación en los dos pozos ultra profundos, al no encontrarse el vital recurso en la capital del estado.

Dijo que la empresa “Semper” utilizó maquinaria especializada en estas tareas y tras excavar a una profundidad de 600 metros en busca de agua limpia para suministrar a la población ante la temporada de estiaje que se presenta, los equipos y aparatos arrojaron la no existencia del vital líquido.

“Nos informa la empresa que pierde viabilidad la posibilidad de extraer agua en estos pozos ultra profundos, desde que iniciaron la perforación la arrancaron en una formación geológica que se denomina formación “Méndez”, que es una formación que genera pocas expectativas para encontrar agua, no rompieron la formación “Méndez”, señaló.

Quiroga Álvarez dijo que los especialistas de la empresa ucraniana entraron a otra formación de características similares, la denominada “San Felipe”, que tampoco es productora de agua de tal suerte que se tomó la decisión de cerrar este capítulo.

“Y ver la posibilidad de generar otro acuerdo que ya no está en la posibilidad nuestra de avalar o no, si no será prácticamente el titular del ejecutivo el que dicte la norma a seguir al respecto”, dijo el director de la CEAT.

Durante los primeros días del mes de diciembre del 2022, la empresa “Semper”, dio inicio a los trabajos de perforación de pozos ultra profundos en Ciudad Victoria y con la tecnología utilizada con imágenes satelitales que permite detectar agua a grandes profundidades, se tendrá la posibilidad de revisar hasta mil kilómetros cuadrados, es decir, se puede cubrir el municipio de Victoria y a sus alrededores para detectar agua.