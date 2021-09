Desilusiona a ganaderos pocas lluvias en septiembre

Esperan ganaderos de Tamaulipas que el mes de octubre traiga lluvias a la región para el beneficio de sus tierras

Por: Redacción INFO7

septiembre, 24, 2021 14:36

Desilusionados después de ver que casi termina el mes de septiembre y las lluvias fueron escasas, ganaderos esperan que las condiciones de clima los favorezcan ya que el campo requiere de agua para estar protegidos para el invierno.

"Nos dimos cuenta no hubo lluvias este mes, ahí hubo una precipitación hace dos noches, pero no fue general algunas gentes fueron beneficiadas otras no", dijo Gerardo Serna, ganadero de la región.

Aseguraron que este ha sido un año atípico respecto al clima con heladas, tormentas eléctricas, pero el campo requiere de lluvias constantes que dejen humedad a la tierra.

El cambio climático ha afectado la región ya que antes tenían confianza con lo que ellos llaman temporales donde de alguna forma programaban la siembra de zacate y otros insumos importantes para este sector.

"Si nos vamos a lo histórico hay que checarlo con Conagua, en octubre hemos tenido también precipitaciones copiosas, entonces que te puedo decir que hay que recordar que la historia, el invierno de antes eran temporales o sea hay de todo ,de alguna manera nos va a llover en algún momento", concluyó.

Incluso confirmó lo que ya se ha dado a conocer durante el año, el dejar poco ganado para poder sostener una alimentación adecuada antes de perder cabezas.

COMPARTE ESTA NOTA

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado