Descartan toque de queda y militarización en Tamaulipas

Ante los hechos violentos registrados en las últimas horas en el estado de Tamaulipas, el secretario de Seguridad Pública Sergio Hernando Chávez García, informó en conferencia de prensa que en Tamaulipas no existe toque de queda y descartó se presente una militarización en la entidad.

“No hay ningún toque de queda, el estado no está militarizado, inclusive por ejemplo en donde están los puestos de control para la atención o el rescate de los migrantes en Oyama, en Jaumave, realmente es una revisión aleatoria mínima, pero no hay una militarización, tampoco en la frontera en donde el flujo del comercio esta siendo normal, no ha sufrido afectaciones entonces no hay una militarización, lo que si necesitamos es disponer de mayores efectivos”, señaló Chávez García.