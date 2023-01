Descartan fenómeno delictivo preocupante en Victoria

El Fiscal de Justicia, Irving Barrios Mojica, dijo que existe coordinación con las diversas corporaciones de seguridad con el objetivo de disminuir los delitos

Por: Alfredo Uvalle

Enero 05, 2023, 14:53

El Fiscal General de Justicia de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, reconoció el incremento en las denuncias por delitos patrimoniales, sin embargo descartó la existencia del tema de violencia y privación de la libertad.



“No hay un tema de violencia, no tenemos privaciones, si tenemos personas no localizadas que luego es un tema que acontece, que se van y regresan a los tres días, pero una privación de libertad como tal o con violencia aquí en Ciudad Victoria no la tenemos registrada, no podemos decir que hay un fenómeno delictivo preocupante”, dijo Barrios Mojica.



El Fiscal General de Justicia dijo que todas las denuncias interpuestas ante las agencias del ministerio público de Tamaulipas, están siendo atendidas y se mantiene una estrecha coordinación con las diversas corporaciones de seguridad con el objetivo de disminuir los índices delictivos en los 43 municipios del estado.



“Aquí por ejemplo en el caso del robo domiciliario a nivel estatal hay una disminución del 2022 con el 2021, yo me imagino que ya después lo darán a conocer a través de la mesa de coordinación, es decir, cual ha sido el comportamiento que ha habido en delitos de alto impacto en Ciudad Victoria y en el estado”, señaló.