Denuncian trabajadores del Insabi despido injustificado

Aseguran que desde hace más de un año cuentan con un contrato laboral como promotores de salud en la jurisdicción sanitaria de Tamaulipas

Por: Redacción INFO7

septiembre, 30, 2021 15:17

Tamaulipas.- Un promedio de 80 trabajadores del gobierno federal pertenecientes al área de Insabi, se llevaron tremenda sorpresa luego de ser citados a la oficina de recursos humanos ubicada en la jurisdicción sanitaria número 4 de la ciudad de Reynosa, donde les notificaron que ya no se requiere de sus servicios, al ver que se estaban quedando sin su fuente de empleo y de ingresos, se manifestaron a la entrada de este centro médico,

“Nuestro contrato no sirve de nada, o sea que nos van a correr injustificadamente en este caso, nosotros lo único que queremos es que nos enseñen un oficio donde nos están dando de baja o en dónde está nuestro contrato, que es lo que va a seguir, somos 80 o más de 80”, dijo María Monserrat, una de las trabajadoras afectadas que alzaron la voz.

Desde hace más de un año cuentan con un contrato laboral como promotores de salud en la jurisdicción sanitaria del estado, todos han sido vacunadores durante las jornadas nacionales anti Covid-19, por lo que piden una explicación ya que en fechas recientes habían firmado el nuevo contrato que les garantiza el trabajo por los próximos 3 meses, así lo cometa un trabajador afectado identificado como José.

“Hace unos días se firmó el contrato de octubre a diciembre y de un día para otro nos están diciendo que ya no hay contrato, que Federación no tiene recursos y que ya no podemos continuar, pero no hay oficio de México donde nos justifique cada una de esta situación”.

María Monserrat pide al gobierno federal aclare la situación de este despido que se está orquestando.

“Si es de México, que nos hagan un oficio sobre qué es lo que nos toca realmente hacer a nosotros como labor, o si está bien que nos estén diciendo que nuestro contrato no va a seguir, es lo único que nosotros queremos”.

Por su parte, José comenta que de parte de recursos humanos se les ha solicitado se presenten a trabajar en el hospital general de Reynosa, realizando funciones ajenas a las que se les había contratado, lo cual aseguran, correspondería a una falta grave que los pondría en riesgo de perder su trabajo.

”Nosotros no podemos ejercer actividades de enfermería o de medicina con código de promotor, en caso de que hagamos algo de eso, va a repercutir contra nosotros”.

Otra de las trabajadoras identificada como Gloria, pide a los gobiernos, se aclare el asunto de las bases laborales que ya fueron aprobadas para esta área en Tamaulipas.

“Tenemos esa intriga y esa duda de que probablemente nuestras bases que son para médicos, enfermeras y licenciadas psicólogas, se las vayan a dar a ellos que están aquí antiguos, y respetamos la antigüedad de ellos, pero ellos también tienen que respetar que nosotros tenemos una licenciatura en el área de la salud que nos pone en primera instancia antes que ellos sin ser egoístas claramente”.

