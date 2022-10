Denuncian saqueo de bienes en comedores comunitarios

Denuncia titular de Bienestar Social que mobiliario como mesas, estufas y tanques de gas fueron retirados de diferentes comedores comunitarios de Tamaulipas

Por: Alfredo Uvalle

octubre, 03, 2022 13:17

La secretaria de Bienestar Social, Verónica Adriana Aguirre de los Santos, lamentó la situación en la que recibieron la dependencia y denunció el saqueo de bienes en los diferentes comedores comunitarios de Tamaulipas.

"Tenemos videos y fotos donde se estaban llevando mesas, estufas y tanques de gas, está en las redes sociales, de hecho en Facebook hay videos y hay fotos donde los ciudadanos fueron y al ver que estaban sacando esas cosas hicieron la denuncia pública, entonces nosotros vamos a llegar para revisar si esos bienes son de la secretaría, quien tiene el resguardo de esos bienes y a donde se los llevaron", señaló.

Los comedores comunitarios son espacios incluyentes en donde se fomenta la relación familiar y social, la sana convivencia y la participación de la comunidad, además promueven hábitos saludables entre sus beneficiarios.

La funcionaria estatal adelantó que como primer paso se procederá a revisar el padrón de beneficiarios de todos los programas implementados por la Secretaría de Bienestar en los diferentes municipios del estado y asignar los recursos a quien más lo requiera, además de incluir a las personas que no ha recibido ningún tipo de apoyo, porque aseguró, no se trata de borrar a nadie, no es cuestión de política sino de justicia.

"Porque como dijo el señor gobernador tenemos que predicar con el ejemplo empezando con nosotros mismos, aquí vamos a estar en un trabajo de igualdad para todas y todos, no vamos a tener compadrazgos ni favoritismos con nadie, aquí la gente que necesite el apoyo es a la persona a la que se le va a entregar", refirió.

En lo que corresponde a los índices de pobreza extrema en Tamaulipas, dijo que los municipios del altiplano como Miquihuana y Bustamante, continúan apareciendo como focos rojos por parte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, (Coneval), y se trabajará en la implementación de nuevos programas para combatir este fenómeno en el estado.

Además informó que durante un recorrido realizado durante el proceso de transición, en los parques y centros de bienestar de Reynosa y Ciudad Victoria, se detectaron algunas irregularidades además de la falta de rehabilitación.

"Falta rehabilitación en estos espacios, la infraestructura se encuentra presente pero falta hacer más difusión para que la gente o la sociedad aproveche estos parques y centros de bienestar", concluyó.

