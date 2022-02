Denuncian corrupción en educación Extra Escolar de la SET

Funcionarios son denunciados por presuntos actos de corrupción, por lo que maestros ya se han movilizado para que autoridades atiendan su caso

Por: Alfredo Uvalle

febrero, 11, 2022 14:26

La Directora del Centro de Educación Extra Escolar (CEDEX) correspondiente a la zona D-II-235 de Ciudad Victoria, María de Jesús Escobedo Guillén, denunció actos de corrupción en el nivel extra escolar, acciones que aseguró, están siendo solapadas por la Unidad Ejecutiva de la Secretaria de Educación de Tamaulipas.

"La corrupción es en el nivel extra escolar con Ricardo Román Pérez Lévano, que quieren hacer uso de las horas de nuestra delegación sindical y que hizo una propuesta cuando a él no le corresponde, no tiene facultades, porque ellos son oficina de trámite, para esas cuestiones estamos la delegación sindical y la parte oficial, y como no se los permitimos ahora tomaron represalias", señaló.

El grupo de maestros inconformes mencionaron que a escasos tres meses de haber llegado a la titularidad de la Unidad Ejecutiva de la Secretaría de Educación, Copitzi Yesenia Hernández García, amenaza y amedrenta al personal de este Centro de Educación Extra Escolar y protagonizaron una movilización en sus vehículos para solicitar la destitución de la funcionaria.

"Nada más porque no le hicimos caso en cambiar a nuestro supervisor escolar, ahora está ofertando el cargo que actualmente ocupa el compañero José Alfredo Jiménez Lara, que está vivo, que no se ha jubilado y que está cumpliendo con su trabajo", dijo Escobedo Guillén.

Lamentó la actitud de la funcionaria de la dependencia estatal y exhortaron al Secretario de Educación, Mario Gómez Monroy, tomar cartas en el asunto.

"El actuar de la maestra Copitzi Yesenia es muy lamentable, es una prepotencia, es una soberbia y no nos toma en cuenta para nada, estamos muy indignados con su proceder porque vino de una manera altanera, maltrató a los maestros, les exigía, tenemos video de todo lo que estamos diciendo, y venía con toda la intención de que la gente se le echara encima al supervisor y a mí como directora", señaló.

De igual manera señalaron al Secretario General de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, (SNTE), Rigoberto Guevara Vázquez, de abandonar al personal, dejando a sus compañeros sin certeza laboral.

"Denunciamos públicamente a Rigoberto Guevara Vázquez, además ya le hicimos saber que no queremos nada con Mario Alonso Lores Villarreal, porque nos traicionó y los desconocemos como nuestros representantes sindicales porque en lugar de ayudarnos, nos dejan en el abandono y un líder sindical es para defender los derechos de los compañeros y proteger la certeza laboral y están haciendo todo lo contrario", lamentó.

El Centro de Educación Extra Escolar (CEDEX) está ubicado en el 17 Hidalgo y Juárez, a unos metros de presidencia municipal de Ciudad Victoria.