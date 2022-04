Denuncia personal de Issste inconformidades ante directivos

Denuncia personal del Issste en Reynosa una serie de anomalías de las que señalan como culpable al actual director del hospital

Por: Víctor Hugo Guerra

abril, 21, 2022 14:58

Personal del Issste en Reynosa aprovechó la visita del director médico en el estado a esta zona, para manifestar lo que consideran injusto para seguir desempeñando sus labores.

El doctor José Rubén Inclán Barraza es uno de los que alzaron la voz en favor de sus compañeros.

"La petición es por las injusticias que tenemos con las autoridades, el acoso laboral y todo lo que tenemos, llevamos dos años que hemos estado pidiéndole a las autoridades que nos apoyaran, ya fuimos a Derechos Humanos, levantamos un acta, nos amparamos, regresamos y están peor, lo último que pasó es que los compañeros de rayos X los mandaron al ministerio público por algún motivo que hizo una compañera, pero a todos", indicó.

Por su parte, Juana Laura Mafle Ruiz dijo que sus compañeros trabajadores se quejan de que el actual directivo en la zona, ejerce presión laboral sobre el personal y redactaron una serie de puntos que fueron entregados al representante en el estado.

"Prepotencia, falta de respeto y amenaza al personal, nepotismo, misoginia denigrando el trabajo de las mujeres faltándonos al respeto, tráfico de influencias sin respetar la bolsa de trabajo y favoreciendo sólo a sus familiares, amigos y recomendados", señalaron.

Mafle Ruiz denuncia además la falta de insumos y medicamentos para atender a los pacientes.

"Nosotros en realidad estamos trabajando con lo que tenemos nada más porque en realidad no tenemos insumos, entonces eso es lo que deben de ver las autoridades, que estamos trabajando con lo que hay y a pesar de todo eso el director dice que somos unos flojos y que somos de lo peor", manifestó.

El médico inconforme, José Rubén Inclán, dijo que el asunto ya está en Derechos Humanos y tribunales de justicia, pero hasta el momento no se ha dado respuesta, el personal está dispuesto a dar un paso más para ser escuchados.

"Probablemente si continuamos así vamos a tener que cerrar el área de dirección recuerden, no vamos a agarrar ni cerrar hospital, no vamos a interrumpir nada, lo que queremos es que nos quiten la autoridad que está ofendiendo a los trabajadores y no respeta los derechos", añadió.

