Cruz Roja Tampico pide auxilio; adeuda 2 mdp a proveedores

Con una deuda de más 2 millones de pesos con proveedores, Cruz Roja Delegación Tampico lanzó un llamado hacia la población: necesita del aporte de la sociedad

Por: Nora Castro

noviembre, 09, 2021 08:11

El presidente del patronato Eduardo Lacavex Palacio atribuyó esta falta de recurso a los eventos que fueron suspendidos ante la llegada de la pandemia por Covid-19.

El tema de las donaciones para Cruz Roja se ha visto de mal en peor, pues quienes lo hacían se encuentran también afectados económicamente.

"Nosotros teníamos muchos donantes que mes tras mes o año tras año nos habían venido apoyando, pero sus empresas sus comercios se han visto afectadas en la pandemia y esto ha llevado a que en algún punto dejen de donar a la Cruz Roja, por eso es que el llamado ahorita es a todos, a que nos apoyen a que nos donen, a que entiendan el valor que tiene Cruz Roja en nuestra sociedad lo único que tú sabes cuando te accidentas y que puedes tener seguro es que va a llegar la Cruz Roja a atenderte", señaló Eduardo Lacavex.

Pese a que los proveedores han sido benévolos y se mantienen en espera de mejores tiempos para esta benemérita institución, el tiempo corre.

Cruz Roja confía en que la situación de donativos mejore con apoyo de la sociedad pues reconoce que el apoyo que se les brinda en la espera de pagos no podrá extenderse mucho.

"No nos han dejado de dar gasolina, no nos han dejado de dar medicamentos o material de curación pero todo tiene un tope, por más bien intencionado que sea el proveedor por más solidario que sea el proveedor va a llegar en el punto que nos diga ya no te puedo suministrar, por eso requerimos el apoyo de la sociedad", explicó.

Si usted desea apoyar a la Cruz Roja de Tampico puede hacerlo a través de donativos a la cuenta HSBC 0406436065 o manténganse en contacto con la institución para que le informen de las necesidades.