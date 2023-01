Cruz Roja de TAMPS asegura que trabaja bajo código de ética

Por acuerdo del Consejo Nacional de Cruz Roja Mexicana, el ex paramédico de la delegación del municipio de Reynosa, Luis Gilberto Loredo Guerra, dejó de pertenecer a la institución, no tan solo de Tamaulipas sino a nivel nacional.

La Presidenta Estatal de la institución Luz Virginia Tongo, dijo que se trata de una determinación emitida por el Consejo Nacional, “entonces yo lo siento mucho, él generalmente ha ido a tocar todas las puertas acompañado de su señor padre, muy respetable, pero es una obsesión de pertenecer a Cruz Roja, y me apena que en esta obsesión no sea veraz tampoco en como plantea las cosas”, señaló.

Dijo que ante cualquier situación que involucre al personal de la institución en los diferentes municipios de Tamaulipas, es el Consejo Nacional de Cruz Roja el órgano indicado para emitir un dictamen y dar de baja en determinado momento.

Dijo que basada en el código de ética no se puede referir en detrimento de alguna persona integrante de la institución, y dejó el caso en manos de quien ha emitido ya un fallo sobre el caso.

“Yo no te puedo dar datos personales y particulares de esta persona de la que me estas preguntando porque también estoy obligada por ley y por ética a la secrecía y a la prudencia de no hablar en detrimento de otra persona”, dijo la Presidenta Estatal de Cruz Roja Luz Virginia Tongo.